Un episodio di violenza si è verificato oggi pomeriggio nella palestra del Maximall in via Pacinotti a Pontecagnano Faiano. Intorno alle ore 16, un uomo di 30 anni è stato colpito con una sbarra per sollevamento pesi da un uomo di 47 anni.

L'aggressione

L'aggressione è avvenuta dopo che la vittima avrebbe fatto apprezzamenti alla ragazza dell'aggressore, impegnata in attività di fitness nella stessa palestra. La persona ferita è stata prontamente soccorsa e trasportata all'ospedale di Salerno da un'ambulanza del Vopi. Ha riportato una ferita lacero-contusa e un trauma cranico.