Ennesima aggressione al pronto soccorso dell'ospedale di Cava: danni ad una vetrata

Ennesima aggressione, al pronto soccorso delll'ospedale di Cava. Per motivi non noti, alcuni utenti hanno minacciato il personale sanitario, danneggiando una vetrata.

Il commento

Ferma condanna, da parte della consigliera comunale Filomena Avagliano: "Non è possibile giustificarsi con l'esasperazione, i medici e gli operatori sanitari sono sottoposti ad un carico di lavoro esorbitante con turni a volte di 12 ore, sono costretti ad indossare tute protettive e molte volte non hanno la possibilità nemmeno di recarsi al bagno. - ha aggiunto - Tutta la mia solidarietà ai medici, agli infermieri ed ai lavoratori che sono stati aggrediti. A causa di questi comportamenti ormai tristemente diffusi, molti scelgono di non esercitare più. Tutta la mia stima a quegli eroi che ci salvano la vita a dispetto della loro. La violenza è il rifugio degli incapaci", ha concluso la Avagliano.