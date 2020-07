Ragazzo aggredito a Marina di Camerota: è ferito, scattano i soccorsi

Un ragazzo 34enne, residente nel Vallo di Diano, a Sala Consilina, è stato trasportato stamattina all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Sarebbe stato aggeredito all'alba da due persone a Marina di Camerota. Gli aggressori sono giunti a bordo di un'auto.

I dettagli

L'aggresssuinbe ha avuto luogo in via Bolivar, mentre il giovane si stava recando in una struttura turistica della zona. Secondo alcuni testimoni durante la lite sarebbe spuntata anche una bottiglia di vetro. Il giovae sarebbe stato colpito alla testa. Immediati i soccorsi del 118. Indagano le forze dell'ordine.