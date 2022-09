Aggredito dipendente di Salerno Pulita, la solidarietà della FP Cgil

La feroce aggressione che ha visto coinvolto un dipendente della Salerno Pulita nella giornata di oggi ha colpito tutti i lavoratori impegnati ogni giorno nelle attività destinate alla pulizia, raccolta e spazzamento dei rifiuti comunali. "È stato un attacco brutale e ingiustificato. Il lavoratore è stato aggredito nel pieno esercizio delle proprie funzioni, senza che fosse nato con l'aggressore alcun tipo di alterco. Ci auguriamo una rapida guarigione e che il dipendente possa tornare presto in servizio con la diligenza e la passione di sempre per il suo lavoro", scrivono dalla FP Cgil che, a nome di tutti i colleghi della società partecipata, esprime piena solidarietà.

L'aggressione

Non è la prima volta che i dipendenti della società vengono aggrediti per strada. "Svolgono un servizio pubblico indifferibile per strada e a contatto con l'utenza. Bisogna garantire loro sicurezza e rispetto, perché il loro lavoro quotidiano è al servizio dell'intera comunità", conclude Antonio Capezzuto Segretario Generale della Funzione Pubblica Cgil Salerno.