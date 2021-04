Minacciato e aggredito dal padre della ex: giovane sporge denuncia

Minacce, aggressione, denuncia. La storia, sulla quale indagano i carabinieri, vedrebbe come vittima un giovane di Sant'Angelo a Fasanella e come aggressore il padre della sua ex fidanzata. Il giovane ha sporto denuncia: mentre si trovava in un terreno agricolo, sarebbe stato colpito con un bastone alla testa e al polso dal padre della precedente compagna. Lo scrive infocilento.it

I dettagli

L'uomo colpito, un 33enne, si trovava in un fondo agricolo e l'aggressore, a bordo di un trattore, lo avrebbe aggredito e colpito con un paletto di legno. I carabinieri dovranno adesso accertare la dinamica: si indaga. Il giovane ha anche chiesto provvedimenti cautelari, perché teme di essere di nuovo vittima di altri episodi.