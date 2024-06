Rissa al bivio Santa Cecilia di Eboli, questa mattina, alle 7, dove due extracomunitari sono stati aggrediti da un loro connazionale, per ragioni non note. Uno dei due, 23enne, è stato accoltellato ed è stato soccorso dai sanitari del Vopi presso l'ospedale di Battipaglia, per le cure del caso. Accertamenti in corso per far luce sull'accaduto.