Aggredito il comandante della Polizia Municipale a Scafati, l'ira della FP Cgil

Piena solidarietà, da parte della FP CGIL, per il Comandante della Polizia Locale di Scafati Salvatore Dionisio, aggredito, ieri, in pieno giorno, in strada da un uomo in grave stato di alterazione che importunava alcuni esercenti. Il responsabile, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato.

L'annuncio

"Quello della Polizia Locale é un settore che vive gravi carenze di personale, di strumentazioni e di strutture adeguate ai compiti sempre più gravosi del Corpo, e di certo questa organizzazione sindacale continuerà nel proprio percorso vertenziale a supporto delle giuste rivendicazioni degli operatori", ha annunciato il segretario generale della Fp Cgil, Antonio Capezzuto.