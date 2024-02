Comandante e agente aggrediti ad Angri: solidarietà dai sindacati, il Csa chiede mezzi di autodifesa

Pioggia di attestati di solidarietà per la comandante della Polizia Locale di Angri, Anna Galasso e per l’agente Vincenzo Sorrentino, aggrediti con violenza da un uomo, ieri mattina, quando una persona ha fatto irruzione nei locali del comando e ha cominciato a urlare contro l’agente. Al centro della discussione, a quanto pare, ci sarebbe stato un verbale che l’uomo contestava. Dalle parole si è passati molto rapidamente ai fatti e l’uomo si è lanciato sull’agente rompendogli il setto nasale.

"Esprimiamo piena solidarietà al Comandante e ad un agente della Polizia Locale di Angri che oggi sono stati aggrediti da un uomo che aveva ricevuto una multa. Va contrastata ogni forma di violenza e intimidazione nei confronti degli agenti della Polizia Locale, impegnati ogni giorno nel presidio del territorio a garanzia dei cittadini e nel rispetto della legge. Continuano ogni giorno a registrarsi gravissimi eventi criminali tesi a colpire il presidio di legalità rappresentato dalla Polizia Locale, dal danneggiamento dei mezzi di servizio alle aggressioni verso le donne e gli uomini della Polizia Locale - commentano Antonio Capezzuto Segretario Generale della FP CGIL Salerno e Alfonso Arianna Segretario provinciale Enti Locali - Tanti, troppi casi, di un lungo elenco che mostra come la Polizia Locale sia esposta a rischi come le altre forze di Polizia, pur essendo priva delle tutele dovute. Siamo da sempre solidali e vicini alle donne e agli uomini della Polizia Locale oggetto di violente aggressioni fisiche e verbali ma sappiamo bene che non basta, perché serve rafforzare le dotazioni organiche e tutti gli strumenti a loro disposizione. Auguriamo alla Comandante e all’Agente una pronta guarigione”.

“Subito mezzi di dissuasione e autodifesa per la polizia municipale. Esprimiamo prima di tutto solidarietà e vicinanza alla comandante e al collega vigliaccamente aggrediti. Scriveremo al Prefetto di Salerno per chiedere la convocazione di un comitato per l’ordine e la sicurezza, con l’audizione di tutte le organizzazioni sindacali di categoria. Il tema è la sicurezza degli operatori della polizia municipale. Questo episodio si aggiunge ad altri già avvenuti. Non è pensabile che in provincia di Salerno ci siano comandi dove il personale non è dotato di mezzi di autodifesa, come lo spray anti-aggressione o lo stesso taser”. Inoltre il segretario Rispoli pone il problema dei servizi esterni: “Ci deve essere un contingente minimo a supporto degli agenti che non devono lavorare da soli. Lanciamo un appello al Prefetto affinché convochi il prima possibile un incontro e venga diramata un’apposita circolare”.