Aggredisce una donna nei pressi della stazione di Salerno: fermato

Dramma sfiorato, ieri, alla stazione ferroviaria di Salerno: come riporta La Città, un uomo, per cause ignote, ha aggredito una donna ed è stato fermato dal pronto intervento dei militari che presidiano la zona e dagli agenti della Polizia.

L'intervento

Schiaffi e calci per la malcapitata: i militari e i poliziotti si sono prontamente gettati sull’uomo che, bloccato, è stato condotto in Questura. Accertamenti in corso sull'accaduto.