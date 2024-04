Aggredisce due agenti della Polfer, alla stazione di Salerno: arrestato

Tensione, l'altra notte, presso la stazione di Salerno: due agenti della Polfer sono stati aggrediti da un cittadino straniero dell'Est, intorno alla mezzanotte. I malcapitati erano a bordo di un treno di lunga percorrenza in fermata a Salerno, in servizio di scorta del compartimento di Polizia Ferroviaria di Napoli.

Le indagini

Non si conoscono i motivi del gesto: uno degli agenti ha subito gravi lesioni ed è stato ricoverato all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno. Lo straniero invece è stato bloccato e tratto in arresto: accertamenti in corso.