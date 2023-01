Battipaglia, Cuozzo: "Una mia paziente ha subito un tentativo di violenza: urgono illuminazione e controlli"

"Una mia paziente ha subito un tentativo di violenza sessuale percorrendo la strada che congiunge Belvedere a via Fiorignano, passando sotto i ponti dell'autostada": è quanto denunciato da Pino Cuozzo, medico e dentista, capogruppo consiliare di “Liberali e solidali”. In apertura delle comunicazioni, nel corso della riunione del consiglio comunale di Battipaglia di ieri sera, Cuozzo ha reso pubblico quanto sarebbe accaduto ad una sua paziente che si è recata presso il suo studio medico con dei graffi, dopo essere stata aggredita in una strada in cui non vi è sufficiente illuminazione.

L'appello

Nessun altro dettaglio, da parte di Cuozzo che tuttavia ha rivolto il suo appello all'amministrazione comunale affinchè siano presi provvedimenti per garantire maggiore sicurezza in città, provvedendo a ripristinare il regolare funzionamento dell'illuminazione pubblica e a rafforzare i controlli nelle zone periferiche.