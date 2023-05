Pestaggio ad Eboli, titolare di un negozio finisce in ospedale

Ancora violenza ad Eboli, domenica mattina, nel rione Paterno: secondo La Città, il titolare di un negozio, con precedenti, è stato accerchiato e pestato a sangue da alcune persone.

Il fatto

Il malcapitato è stato soccorso dai familiari che lo hanno condotto all’ospedale di Eboli, per le cure del caso. Accertamenti in corso per risalire all'identità dei responsabili dell'aggressione e far chiarezza sul movente.