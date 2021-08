Vicesindaco aggredito a Sapri: identificati quattro ragazzi

Si tratta di ragazzi di età compresa tra i 21 e i 25 anni che stavano trascorrendo le vacanze estive a Torraca. Per loro scatterà la denuncia alla Procura della Repubblica di Lagonegro per rissa e lesioni

Sono stati identificati i quattro giovani che, mercoledì sera, hanno aggredito per futili motivi il titolare di un ristorante che è anche il vice sindaco del comune di Sapri Daniele Congiusti. Si tratta di ragazzi di età compresa tra i 21 e i 25 anni che stavano trascorrendo le vacanze estive a Torraca. Per loro scatterà la denuncia alla Procura della Repubblica di Lagonegro per rissa e lesioni.

Le indagini

Secondo quanto ricostruito, i quattro hanno parcheggiato la propria auto nei pressi del ristorante ma le ruote anteriori del veicolo, hanno invaso lo scivolo per disabili e hanno travolto due monopattini. Tutti attendevano spiegazioni e le scuse ma gli automobilisti hanno cominciato ad inveire e poi sono stati allontanati da Congiusti, titolare del ristorante. I ragazzi hanno chiesto aiuto ad altri amici e la rissa che è scoppiata ha provocato il ferimento del vice sindaco. Indagano i carabinieri: i militari dovranno ascoltare anche la sua versione.