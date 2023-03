Senzatetto diversamente abile aggredito alla stazione di Sarno: l'esposto del sindaco alla Procura

Aggressione a Sarno: un senzatetto che si rifugiava presso la stazione, è stato aggredito da alcuni adolescenti. Mentre uno dei violenti si scagliava violentemente contro l’uomo, gli altri assistevano e riprendevano la scena per poi divulgarla sui social. il sindaco Giuseppe Canfora ha presentato un esposto contro ignoti alla Procura di Nocera Inferiore, a firma anche del vicesindaco Roberto Robustelli e dell'assessore alla Legalità Eutilia Viscardi, chiedendo che siano individuati i responsabili della vile atto compiuto nei confronti di un senzatetto diversamente abile.

A denunciare il grave episodio con un video postato sulla sua pagina Facebook, il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli. Nelle immagini riprese con un telefonino cellulare e diventate virali, è possibile notare un giovane che aggredisce con violenza la persona diversamente abile. Nel condannare con fermezza il grave episodio, il sindaco chiede che siano individuati i responsabili della vile aggressione registrata domenica 26 marzo, alle 5.30.

Ho voluto approfondire la questione, il ragazzo che ha realizzato il video non sembra essere di Sarno ma del napoletano e credo, a questo punto, che anche l'autore dell’aggressione non sia del luogo. Le nuove generazioni spaventano sempre di più, manca l'educazione e il rispetto verso il prossimo, una piaga sociale pericolosa che dobbiamo cercare in tutti i modi di contrastare. Abbiamo allertato subito i servizi sociali per aiutare al più presto Antonio (il senzatetto preso di mira ndr).