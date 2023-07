Vigili aggredi da extracomunitario a Salerno, Pessolano: "Il Comune deve tutelarli di più"

"Esprimo piena solidarietà al corpo della Polizia Municipale di Salerno per l'aggressione subita dagli agenti sul lungomare cittadino, da parte di un cittadino extracomunitario, a seguito di un intervento a difesa di una donna a sua volta probabilmente aggredita prima dell'arivo della PM". Lo dichiara il consigliere comunale di Oltre Donato Pessolano, che difende il lavoro svolto quotidianamente dai vigili.

Il commento

Per Pessolano, infatti, "i vigili urbani rappresentano un presidio fondamentale di sicurezza, e ancor di più in una città come Salerno dove problematiche di questo tipo sono, purtroppo, sempre più frequenti. Per questo motivo è fondamentale che l'amministrazione metta fine alla sua inerzia e garantisca pieno sostegno alla Polizia Municipale nell'esercizio delle proprie funzioni. Una città più sicura è una città più vivibile: Salerno ha bisogno di un corpo di Polizia Municipale che sia adeguatamente tutelato e che possa garantire al meglio le esigenze di sicurezza dei cittadini" conclude Pessolano.