Spaccio e aggressioni, la sindaca di Battipaglia: “La Provincia ripristini la pubblica illuminazione”

Allarme a Battipaglia, lungo la fascia costiera, per una serie di episodi di aggressioni e spaccio che creano un notevole e condivisibile allarme fra la popolazione. Episodi del genere possono alimentare un generalizzato clima di insicurezza fra la collettività, nonostante lo sforzo profuso dalle Forze dell’ordine impegnate nell’attività di controllo.

Particolarmente avvertita dall’amministrazione Francese è l’esigenza di intervenire al ripristino della pubblica illuminazione, intervento richiesto da circa 4 anni e che troppo spesso è rimasto inascoltato attribuendo la responsabilità alla mancanza di fili di rame per la connessione elettrica, cosa che si sarebbe potuta risolvere nel giro di qualche mese.

“Chiediamo memori dell’impegno e dell’interessamento già manifestati di provvedere urgentemente al ripristino della pubblica illuminazione e di rendere partecipe il Comune di Battipaglia in relazione alla tempistica e alle modalità di intervento viste anche le comunicazioni effettuate già questa estate per il ripristino dell'impiantistica in questione sulla S. P. 175”