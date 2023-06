Vigili aggrediti sul lungomare, riunione in Prefettura: "Più passaggi delle forze dell'ordine"

Dopol'ultima aggressione avvenuta lungo i viali del lungomare Trieste ai danni dei vigili urbani, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, aveva richiesto una "urgente convocazione" del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, definendo gli episodi accaduti come "gravi" perchè "destano anche preoccupazioni tra gli agenti, la popolazione e i turisti".

Il summit

Questa mattina, in Prefettura, riunione presieduta dal prefetto Francesco Russo, a seguito della quale ci sarà un'intensificazione della presenza di tutte le forze di polizia, quindi maggiori controlli, sui viali del lungomare del centro cittadino. "Ho chiesto questo incontro a questore e prefetto per far valere un ragionamento che credo che sia sotto gli occhi di tutti, cioè la necessità di una collaborazione interforze, dai vari attori della sicurezza cittadina, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia municipale, per fare sistema e per fare massa critica", spiega il primo cittadino di Salerno. Il prefetto Russo, al termine del comitato, con i giornalisti, sottolinea che "la situazione del lungomare non ci crea alcuna preoccupazione, ma è chiaro che bisogna tutelare la serenita' degli interventi delle forze di polizia, per cui ci sarà un'intensificazione dei passaggi da parte anche delle altre forze di polizia, tra le quali ci sarà un raccordo ancor più stretto".