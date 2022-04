Carenza di personale e disagi al Giudice di Pace: avvocati in stato di agitazione a Nocera

Sono in stato di agitazione gli avvocati civilisti a Nocera Inferiore. E’ quanto stabilito, oggi, al termine di una riunione del Consiglio dell’Ordine che ha dato il via libera alla nuova forma di protesta per denunciare le criticità degli uffici del giudice di pace del tribunale. In una nota ufficiale, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati nocerini entra nel merito della questione: “Il presidente della cittadella giudiziaria – si legge in una nota – per far fronte alla paralisi della macchina operativa, ha disposto la riduzione del numero dei fascicoli da trattare in ogni singola udienza, ma ha soprattutto limitato, fino al prossimo 31 maggio, l’apertura della Cancelleria Civile dell’Ufficio del Giudice di pace di Nocera Inferiore a sole due ore al giorno”.

Le critiche

“La decisione presa dal presidente Robustella – sottolineano gli avvocati nocerini – è stata adottata senza consultare in alcun modo il Consiglio dell’Ordine, che avrebbe potuto contribuire a trovare soluzioni alternative al provvedimento, creando ulteriori difficoltà agli avvocati nelle attività di estrema urgenza che potrebbero comportare la necessità di accedere agli uffici anche dopo l’orario di chiusura, fissato alle 10.30. Una situazione che potrebbe anche prolungare, creando un ulteriore grave pregiudizio per tutti gli avvocati che vedono fortemente limitata la loro funzione difensiva”. "La misura è colma - spiega il consigliere ordine degli avvocati Vincenzo Sirica - L’avvocatura nocerina ha mostrato sempre comprensione verso le carenze della macchina giudiziaria, che hanno radici profonde, ma ora con l’apertura per poche ore al giorno dell’ufficio del Giudice di Pace di Nocera, decisa dal Presidente Robustella, che si somma alle tante troppe problematiche del circondario nocerino, non si è potuto fare altro che proclamare lo stato di agitazione del Foro”. Il Consiglio dell’Ordine è determinato a portare ad oltranza la protesta. Saranno decise nell’assemblea degli iscritti, prevista il 5 e 6 maggio prossimo, l’adozione di ulteriori iniziative.