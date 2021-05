Cade da un albero di ciliegie: grave infermiere di Agnone Cilento

Il 60enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale "San Luca" di Vallo della Lucania dove lavora come infermiere. Ora è ricoverato nel reparto di Rianimazione

Ore di angoscia ad Agnone Cilento, frazione di Montecorice, per le sorti di un 60enne del posto che, due giorni fa, mentre si trovava nel suo terreno agricolo situato al confine con San Mauro Cilento, è caduto da un albero di ciliegie. L’impatto con il suolo è stato violentissimo. A dare l’allarme è stata una delle figlie che, non vedendolo rientrare a casa, è andata a cercarlo, ritrovandolo steso a terra con diverse ferite in varie parti sul corpo.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania dove il 60enne lavora come infermiere. I medici lo hanno condotto subito in sala operatoria dov’è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Ora lotta tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione.