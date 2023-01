Si terrà sabato 4 febbraio a Palazzo Marciani a Roccapiemonte la quarta edizione dell'Agorà dell'Acqua. L'obiettivo dell'iniziativa è abbassare le tariffe, chiudere la stagione delle privatizzazioni, difendere l’ambiente e azzerare gli sprechi e restituire il servizio alle comunità locali.

I partecipanti

Saranno presenti l’Associazione onlus Rete Civica per l’acqua pubblica e bene comune, i rappresentanti di Rete civica No Gori e quelli di Rete dei Comuni per l’Acqua Pubblica, il Sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano, l’assessore all’Acquedotto Annabella Ferrentino ed altri esponenti dell’Amministrazione Comunale. “L’impegno a difesa dell’acqua pubblica non può essere soltanto dei Comitati, delle Associazioni e del Comune di Roccapiemonte che, da anni, prosegue nella sua battaglia individuale, ma deve riguardare anche gli altri Enti. È arrivato il momento di prendersi ognuno le proprie responsabilità, perché è facile dare appoggio con le parole, ma è l’ora dei fatti, di fornire un supporto e lavorare insieme affinché l’acqua possa essere esclusivamente un bene pubblico e comune, da difendere e potenziare. Aspettiamo numerosi i cittadini del territorio e i colleghi Sindaci, per questo importante appuntamento di sabato mattina” ha dichiarato il sindaco Carmine Pagano.