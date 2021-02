“AgrinTour”: Agrocepi visita le aziende con l’assessore all’Agricoltura della Regione Campania Nicola Caputo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Per il 6 Febbraio Agrocepi Campania, nelle sedi di Capaccio - Paestum, Battipaglia e Campagna, ha promosso una giornata di incontri, nel rispetto delle norme anti covid-19, presso importanti aziende agricole e di trasformazione del territorio. Gli incontri saranno presenziati anche dall’Assessore all’ Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo; ci sarà un confronto sulle strategie di sviluppo per un settore prioritario della nostra economia (in fondo all’articolo disponibile il programma dell’evento). Agli incontri saranno presenti altre Autorità istituzionali, nonché il Presidente Nazionale di Agrocepi, Corrado Martinangelo, che ha dichiarato: “Ringrazio l’Assessore Caputo per la disponibilità ed esprimo massima gratitudine per l’organizzazione dell’evento presso le sedi di Capaccio, Battipaglia e Campagna, in particolare ai Dirigenti Cicalese, Tancredi, Beatrice e Panico, oltre che al nostro coordinatore campano Ciervo.