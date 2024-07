Agricoltura, Regione Campania e AIC Salerno insieme per superare le criticità e tutelare il comparto

Superamento delle criticità e prospettive sui fondi PSR/CSR 2023/2027 sono stati i temi principali del tavolo tecnico organizzato da AIC Salerno e Regione Campania. L'incontro, svoltosi presso la Regione, ha visto la partecipazione del vicepresidente nazionale e presidente provinciale dell’Associazione Italiana Coltivatori di Salerno, Donato Scaglione, dei membri AIC Emiliano Rago e Scaglione Felice, e dell’assessore all’agricoltura Nicola Caputo.

Il confronto

"L'obiettivo è rispondere alle richieste del mondo imprenditoriale agricolo con soluzioni concrete", ha dichiarato Donato Scaglione. Il tavolo tecnico, che opera a stretto contatto con produttori e associazioni di categoria, si concentra sulla nuova Politica Agricola Comunitaria per tutelare il Made in Italy. Il tavolo tecnico ha redatto un documento sottoposto all’assessorato regionale, affrontando le problematiche legate alle domande per la campagna attuale e alla gestione dei Complementi di Sviluppo Rurale 2023-2027. L'incontro ha portato a una proroga dei termini di presentazione delle istanze, ora fissati al 31 luglio 2024, con possibilità di modifiche fino al 26 agosto, soggette a sanzioni. AIC Salerno ha chiesto al Ministero e ad Agea, tramite la Regione, di eliminare le sanzioni per le domande di modifica in aumento oltre il termine, a causa dell’instabilità del Fascicolo Grafico 2024 e dei ritardi dovuti all'introduzione della Carta Nazionale dei Suoli. Per l'intervento SRA01 sulla lotta integrata, sono stati riscontrati scostamenti nell'uso del suolo rispetto al 2023, con una riduzione della superficie fino al 30%. L’AIC ha quindi richiesto di valutare il Piano Colturale Grafico 2024 senza scostamenti e sanzioni, estendendo tale approccio anche agli Eco-schemi pluriennali. L’AIC ha inoltre chiesto di ampliare l’adesione alle nuove aziende che nasceranno grazie ai nuovi bandi di Completamento Regionale per lo Sviluppo Rurale, sostenuti da misure come la SRA14 - Allevatori custodi della Biodiversità, la SRA01 - Produzione integrata e la SRA29 - Pagamenti per la produzione biologica. Gli allevatori hanno segnalato problemi con la nuova domanda grafica e l’aggiornamento delle liste PLT, richiedendo l'inclusione delle pratiche di pascolo arborato, ora classificate come boschi. L'AIC ha chiesto la riammissione a premio delle particelle pascolative condivise sulla misura SRA29, evidenziando che nelle aree interne molti pascoli sono concessi come usi civici comunali, esclusi dall’attuale bando, rendendo difficile l’adesione alla gestione biologica ed estensiva della zootecnia.