Agropoli: oltre 1 milione per la sistemazione di via Carmine Rossi e via Pisacane

Oltre 1 milione dal Ministero dell’Interno per la sistemazione di due importanti arterie stradali del centro cittadino: via Carmine Rossi e via Carlo Pisacane, ad Agropoli. Si tratta di due progetti candidati a finanziamento negli anni scorsi dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Adamo Coppola. Questi erano risultati ammissibili ma non finanziabili per scarsità di risorse. Ora, invece, con lo scorrimento delle graduatorie, alla città di Agropoli vanno oltre 1,1 milioni di euro per la sistemazione della strada di accesso al borgo antico e di quella che collega l’area portuale con piazza delle Mercanzie.

I dettagli

In via Carmine Rossi i lavori permetteranno di sistemare il marciapiede esistente e di prolungarlo fino all’ingresso del centro storico. Inoltre è prevista la ripavimentazione di parte dell’arteria stradale. Un modo per ampliare il belvedere che affaccia sul Lido Azzurro e il Lungomare San Marco, uno degli scorci più belli della città. Il progetto prevede una spesa di 635mila euro. Via Pisacane, invece, sarà interessata da opere di sistemazione e messa in sicurezza per quasi 500mila euro; i lavori sono necessari, considerato lo stato di dissesto in cui si trova la strada. Il progetto prevede anche la realizzazione di un belvedere semi circolare con vista sul porto e sulla rupe simbolo di Agropoli. Infine si procederà alla posa del nuovo manto di asfalto fino a piazza delle Mercanzie. Entrambi i progetti, elaborati dall’ufficio tecnico dell’Ente, sono già esecutivi. Una volta emesso il decreto di finanziamento da parte del Ministero sarà possibile procedere alla gara d’appalto.

