"Devi andartene da casa", ma al rifiuto picchiano e rapinano l'inquilino: in due finiscono in carcere

Un pregiudicato 22enne di Sala Consilina e una 45enne (incensurata) di Battipaglia sono finiti in manette perché accusati di rapina e lesioni personali, in concorso, ai datti di un inquilino. Ad emettere l’ordinanza di custodia cautelare in carcere il gip del tribunale di Vallo della Lucania su richiesta della Procura.

Le indagini

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Agropoli, al termine di una lite furibonda con l’affittuario di un’abitazione di proprietà della 45enne, i due hanno aggredito il 50enne portandogli via anche del denaro. A far scattare il pestaggio, il rifiuto di quest’ultimo di lasciare la casa presa in affitto. L’episodio risale a gennaio 2021 ed è avvenuto nella città di Agropoli. I due sono stati arrestati oggi al termine delle indagini condotte per oltre un anno dai carabinieri. Il 22enne e la 45enne sono stati rinchiusi nel carcere di Fuorni a Salerno.