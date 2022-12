Picchia un infermiere, due donne e persino i carabinieri: arrestato 34enne ad Agropoli

Non ha “solo” picchiato - com’è emerso in un primo momento - un infermiere, ma ha anche aggredito due donne e ferito altrettanti carabinieri. Per questo, oggi pomeriggio, un pregiudicato di 34 anni di Agropoli è stato rinchiuso in carcere a Vallo della Lucania. E’ accusato di violazione degli arresti domiciliari, minacce, maltrattamenti, resistenza e lesioni ai danni di 5 persone in tutto, tra cui due pubblici ufficiali.

Le aggressioni

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo ha preso a calci e pugni un operatore dell’ambulanza del 118 che era intervenuta presso la sua abitazione per una presunta perdita di coscienza segnalata telefonicamente dai familiari. L’infermiere, a seguito delle ferite riportante, è finito in ospedale con una prognosi di due giorni. Il giorno successivo, forse in preda ad un raptus di gelosia, sempre il 34enne ha violato la misura cautelare degli arresti domiciliari per raggiungere la casa dell’ex fidanzata, per minacciarla di morte e picchiarla. Ad essere aggredita anche la proprietaria dell’abitazione accorsa per difendere la donna.

L'arresto

Sul posto sono così intervenuti i carabinieri che hanno rintracciato e inseguito il 34enne. Prima di essere ammanettato, l’uomo però ha aggredito anche due di loro che sono finiti al pronto soccorso. Al termine degli accertamenti di rito, l'uomo è stato arrestato e rinchiuso dietro le sbarre.