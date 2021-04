Covid, sei casi ad Agropoli tra cui un'alunna: scuola chiusa per un giorno

Sei nuovi casi di positività nel comune di Agropoli, nella giornata di oggi. Tra questi, c'è anche un'alunna frequentante la scuola primaria "Landolfi" in Piazza della Repubblica. Ragion per cui il sindaco ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza per la giornata di domani, 27 aprile, per svolgere le operazioni di sanificazione. L'Asl intanto è al lavoro per ricostruire catena dei contatti.

I casi in città

Oggi ad Agropoli si sono registrate, intanto, 16 guarigioni. Il dato dei positivi attuali scende a 53 mentre quello dei guariti dall'inizio della seconda fase della pandemia sale a 323. Il numero di vaccini somministrati oggi presso il Centro vaccinale "Città di Agropoli" sono stati 175