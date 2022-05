Agropoli, anziano minacciato con una pistola

Minacciato con una pistola per farsi consegnare il portafogli. È successo questo pomeriggio ad Agropoli. Vittima un 80enne del posto che, secondo quanto riferito da Infocilento, si sarebbe fermato mentre era in località Moio per aiutare una persona che gli aveva chiesto di fermarsi poiché la sua auto perdeva olio. Purtroppo era un inganno per fare in modo che l'anziano si fermasse. Una volta fuori dall'auto il malvivente ha minacciato l'anziano con una pistola facendosi consegnare il portafoglio.