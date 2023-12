Agropoli, la Giunta approva l'adeguamento definitivo del PUC

L’Amministrazione Comunale di Agropoli, con delibera di giunta approvata oggi, ha dato il via libera definitivamente, nei termini di legge e tra i pochi Comuni della Regione Campania, all’adeguamento del proprio strumento urbanistico.

Il Piano Casa

L’adeguamento in questione risulta di particolare, se non proprio vitale importanza per l’intero settore dell’edilizia privata, promuovendo processi di rigenerazione territoriale e urbana rivolti al contenimento dell’espansione urbana e al rinnovamento del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente, anche attraverso forme di premialità volumetrica o di superficie, sulla scia della normativa in materia che la Regione Campania ha prodotto dal 2009 e che si è esaurita nel giugno di quest’anno.

Il commento

"Con i colleghi della giunta – afferma il sindaco Roberto Mutalipassi - abbiamo approvato in maniera definitiva l’adeguamento al Piano Urbanistico Comunale alla nuova legge regionale numero 13 del 2022 che permetterà di superare lo stallo creatosi con la decadenza del cosiddetto Piano casa. In questo modo si potranno nuovamente consentire, sempre rispettando la normativa in materia, interventi di riqualificazione, recupero, riutilizzo, adeguamento di immobili esistenti".