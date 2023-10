Nasconde la droga in auto e tenta la fuga: arrestato 27enne ad Agropoli

Un 27enne di Agropoli è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, invece di fermarsi all’alt intimato dai carabinieri, è accusato di aver tentato la fuga a bordo della sua automobile. Ma, dopo un breve inseguimento per le strade cittadine, è stato comunque bloccato ed identificato dai militari dell'Arma. Nel corso della perquisizione personale e veicolare, inoltre, è stato trovato in possesso di 1 grammo di hashish. Di conseguenza, il giovane è stato segnalato alla Prefettura e stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato con il rito direttissimo.