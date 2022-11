Non si ferma all'alt, poi tenta di investite un vigile: arrestato 30enne ad Agropoli

Un ragazzo di 30 anni, residente a Castellabate e già sottoposto all’obbligo di firma, è stato arrestato ieri ad Agropoli. Il giovane è stato sorpreso dagli agenti della Polizia Municipale mentre correva ad alta velocità a bordo di una moto. Alla vista dei caschi bianchi, si è dato alla fuga ma è stato tempestivamente bloccato tra via Selva e via San Francesco.

L'investimento e la fuga

Nel corso dei controlli, però, si è rifiutato di fornire la propria identificazione ed è stato trovato senza neanche la patente e con l’assicurazione della vettura scaduta. Successivamente, ha tentato nuovamente di scappare provando ad investire un agente provocandogli delle lesioni. A quel punto, si è proceduto all’arresto dell'uomo per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di esibire documenti, lesioni e minacce. Sentito il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, l’uomo è stato accompagnato presso la casa dei genitori e sottoposto arresti domiciliari.

L'evasione

Ma pochi minuti dopo, l'uomo si è stato nuovamente notato sul territorio di Agropoli con l’auto di un congiunto, nel tentativo di riprendersi la moto. Non riuscendo nell’intento, si è recato presso il Comando per minacciare l’agente che lo aveva fermato. Da qui si è poi dato alla fuga, nascondendosi presso il pronto soccorso del Presidio Ospedaliero di Agropoli, dov’è è stato raggiunto e arrestato per la seconda volta dalla Polizia Municipale per evasione. Nuovamente il magistrato ha stabilito la misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo che dovrebbe svolgersi nella giornata di domani.