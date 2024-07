Picchiava il padre per avere soldi: 43enne finisce in carcere

Un 43enne di Agropoli è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia ed estorsione nei confronti del padre. La misura cautelare della custodia in carcere è stata emessa, su richiesta della Procura di Vallo della Lucania, dal Gip del locale Tribunale.

Le accuse

L’indagine dei militari dell’Arma ha permesso di raccogliere – si legge in una nota – “gravi indizi di colpevolazza nei confronti dell’indagato, che in più circostanze avrebbe estorto soldi al proprio genitore malmenandolo”.