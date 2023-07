Era in villeggiatura con piscina vista mare: arrestato latitante ad Agropoli

Il Tribunale del riesame di Napoli lo scorso 7 luglio aveva emesso nei suoi confronti un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione di tipo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Ma lui, A. B, 30 anni, originario di Sant’Antimo, a quanto pare, proprio non voleva rinunciare alle vacanze: proprio il 7 luglio, infatti, si è reso irreperibile.

Le indagini

Sulle sue tracce i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Giugliano in Campania che, dopo una paziente attività di indagine, lo hanno individuato: era con tutta la famiglia in villeggiatura, ad Agropoli, in un bel villino con piscina e vista mare.I militari dell'arma sono intervenuti alle 6 di questa mattina. Hanno bussato alla porta e ad aprire è stato proprio Belardo, tra l'assonnato e il meravigliato. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Salerno, a disposizione dell’autorità giudiziaria partenopea.