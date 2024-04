Sorpreso con 250 grammi di cocaina: arrestato un 47enne

Un pregiudicato di 47 anni di Agropoli è stato arrestato, oggi, per droga. L’uomo, infatti, è stato fermato dai carabinieri in via Risorgimento e trovato in possesso di circa 250 grammi di cocaina pronta per essere spacciata.

L'arresto

Per il pusher, già noto ai militari dell’Arma per aver commesso furti in passato, è scattata la misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.