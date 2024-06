Agropoli, assunti otto nuovi agenti della polizia locale

Sono stati firmati questa mattina i contratti di assunzione a tempo indeterminato di otto nuovi agenti di Polizia Locale di Agropoli. Il personale entra in servizio per effetto dello scorrimento della graduatoria in corso di validità del concorso pubblico per istruttore di Polizia Locale indetto dall’ente e tenutosi lo scorso anno. Da oggi i nuovi agenti iniziano a svolgere il proprio servizio a tempo parziale, per 12 ore settimanali.

Le assunzioni

"Irrobustiamo il Comando della Polizia Locale con un forte incremento del personale che diventa necessario soprattutto in vista del periodo estivo che vede arrivare in città un notevole afflusso di turisti. Ci inorgoglisce poter dare un’occupazione stabile in un momento di ristrettezze e di crisi generale del lavoro. Continuiamo a puntare su personale preparato e motivato per rendere sempre più efficienti i servizi alla comunità" afferma il sindaco, Roberto Mutalipassi. .