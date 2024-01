Tragedia di Agropoli, oggi l'autopsia sui corpi di Annalisa e Enzo: sequestrati coltello e taglierino

Sarà effettuata nel primo pomeriggio di oggi, presso l’obitorio dell’ospedale di Vallo della Lucania, l’autopsia sui cadaveri di Annalisa Rizzo, 43enne impiegata di banca, e del marito Vincenzo Carnicelli, pizzaiolo di 63 anni. I due coniugi sono stati trovati morti, ieri mattina, all’interno della loro abitazione in via Donizetti ad Agropoli dai familiari della donna che non riuscivano a mettersi in contatto con lei. La loro figlia di 13 anni era dentro casa, ma dormiva in un'altra stanza e non si è accorta di nulla.

L'inchiesta

Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Agropoli, guidati dal Capitano Giuseppe Colella, che assieme ai Ris di Salerno stanno eseguendo i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. All’interno dell’appartamento, i militari dell’Arma hanno ritrovato un coltello da cucina e un taglierino, che sarebbe stato trovato tra le mani della donna .La pista più accreditata resta quella dell’omicidio-suicidio, ma nulla viene dato per scontato poiché il 63enne sarebbe stato ferito al collo, mentre la donna avrebbe perso la vita con la recisione della giugulare. Entrambi sono stati rinvenuti con diverse ferite da taglio che farebbero ipotizzare ad una colluttazione in cui la 43enne si sarebbe difesa. Dunque, la seconda ipotesi, meno accreditata, è che possa essersi trattato di un doppio omicidio. Ma a fare chiarezza sarà l’autopsia insieme agli accertamenti che saranno svolti nei prossimi giorni.