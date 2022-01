Bomba carta su facciata di una casa, razzo finisce su un tetto: danni in Cilento

I festeggiamenti per la fine e inizio del nuovo anno hanno causato danni ingenti non solo nella città di Salerno, ma anche in alcuni comuni del Cilento. Sugli episodi indagano le forze dell'ordine, in ragione di quanto causato

Petardi su auto e un palazzo

Ad Avigliano, nell’area di “Basso la Terra” la notte scorsa sono stati fatti esplodere alcuni petardi, che hanno creato danni ad auto in sosta e alla facciata di un palazzo. La casa di un anziano ha subito danni a vetri e finestre, in ragione della potenza dell'esplosione. Pare si sia trattato di una bomba carta. Il sindaco, rammaricato per l'accaduto, ha promesso impegno massimo per individuare i responsabili. Sull'episodio indagano anche i carabinieri

Razzo ad Agropoli

Ad Agropoli invece, in via Matilde Serao, un razzo è finito sul balcone di una abitazione disabitata, distruggendo alcuni oggetti presenti. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento Agropoli e i carabinieri. I caschi rossi hanno domato il rogo evitando danni più ingenti.