Bambino cammina da solo in strada: i passanti allertano i carabinieri

Ore di apprensione, questa mattina, ad Agropoli, dove un bambino di circa cinque anni è stato trovato da solo a camminare lungo via Dante Alighieri.

Il caso

Due passanti – riporta Infocilento – incuriositi dal fatto che passeggiasse senza la compagnia di un adulto lo hanno fermato per capire dove si stesse dirigendo. Il piccolo, forse spaventato e sembra di origine straniera, è rimasto però sempre in silenzio. A quel punto è stato richiesto l’intervento dei carabinieri, che lo hanno portato via a bordo di una gazzella per prendersi cura di lui. Fortunatamente, poi è stato riaffidato alla madre che lo cercava in zona senza esito.