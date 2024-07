Body e dash cam: via libera alla dotazione per gli agenti della Polizia Locale

E’ stato approvato all’unanimità nel corso del consiglio comunale tenutosi ieri mattina, presso l’Aula Consiliare “Di Filippo” di Agropoli, il disciplinare per l’utilizzo dei sistemi di ripresa video indossabili (body cam) e delle telecamere a bordo dei veicoli di servizio (dash cam) in dotazione al Corpo di Polizia Locale del Comune di Agropoli diretto dal comandante, magg. Antonio Rinaldi.

A cosa servono

Le body cam vengono indossate dagli agenti sulle divise e possono venire attivate in determinate situazioni, durante l’espletamento del servizio. L’utilizzo degli dispositivi di ripresa audio-video, già impiegati da molti anni nei paesi anglosassoni e negli ultimi anni anche in alcune città italiane, si è rivelato un utile strumento per aumentare la sicurezza e l’efficacia delle attività svolte dal personale di Polizia Locale. Le dash cam, montate sulle auto di servizio, consentono l'acquisizione di immagini e video per le attività di polizia e le procedure di rilievo di situazioni critiche, come possono essere gli incidenti stradali. Entrambi i dispositivi hi-tech sono funzionali alla registrazione di “momenti” salienti dell’attività di servizio di polizia per esigenze probatorie e di tutela della sfera penale e disciplinare dell’operatore “su strada”.

Il commento

Soddisfatto il sindaco Roberto Mutalipassi: "Siamo tra i pochi Comuni della provincia di Salerno a dotare la Polizia Locale di dispositivi che aumentano la sicurezza degli agenti impegnati su strada. In determinate occasioni ci possono essere esigenze particolari che richiedono una cristallizzazione della situazione ed è in questi casi che intervengono in ausilio body cam e dash cam, le cui riprese possono costituire onere di prova. Mi fa piacere che l’argomento sia stato approvato, oltre che con il voto favorevole della maggioranza, anche della minoranza. Un ulteriore passo avanti nel rendere sempre più efficiente il Comando di Polizia Locale".