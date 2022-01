Bomba carta esplode davanti alla parafarmacia di Agropoli: denunciato il presunto autore

E’ stato identificato e denunciato il presunto autore dell’esplosione di una bomba carta davanti ad una parafarmacia di Agropoli. Nel mirino dei carabinieri è finito un uomo residenti in un comune cilentano, il quale avrebbe preparato l’ordigno, poi esploso dinanzi all’entrata dell’attività commerciale situata in via Risorgimento.

Le indagini

Determinanti nelle indagini i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza che hanno consentito ai militari dell’Arma di risalire all’identikit dell’uomo che, inoltre, sarebbe proprio un cliente della parafarmacia. Non sono ancora noti i motivi che lo avrebbero spinto a compiere tale gesto.