Agropoli-Capaccio Paestum: firmato l'accordo per i presidi acquatici dei vigili del fuoco

Nel porto turistico di Agropoli sono state firmate le convenzioni tra i vigili del fuoco ed i comuni di Capaccio-Paestum e Agropoli per l'attivazione dei presidi acquatici relativi all’estate 2022, nei rispettivi Comuni. Alle firme erano presenti: il Prefetto di Salerno Francesco Russo, il direttore regionale dei Vigili del Fuoco DG Emanuele Franculli, il Comandante dei Vigili del Fuoco Salerno DS Rosa D'Eliseo, il sindaco di Agropoli Roberto Mutalipassi, il sindaco di Capaccio Paestum Franco Alfieri.

I servizi di assistenza e controllo

“L’attivazione dei presidi è indice di sinergia tra gli enti locali i Vigili del Fuoco, con protocolli mirati ad assicurare protezione è assistenza ai cittadini elevando ed adeguando gli standard alle esigenze della società” fanno sapere dal Comando. Il presidio del Comune di Agropoli è situato come base tecnico operativa nel porto turistico di Agropoli. Il presidio acquatico del Comune di Capaccio-Paestum è situato come base tecnica operativa in località Licinella. Ogni presidio è assicurato da una moto d'acqua con due operatori soccorritori acquatici che pattugliano il litorale dei rispettivi comuni allo scopo di garantire il soccorso a mare dei bagnanti che si trovano in difficoltà.