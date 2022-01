Dramma ad Agropoli, ex carabiniere trovato morto in casa

Dolore ad Agropoli, dove un uomo di 60 anni è stato trovato morto all’interno della sua abitazione in via San Marco. Si tratta di un ex carabiniere che viveva da solo e che soffriva di vari problemi di salute. A lanciare l’allarme è stato un amico che lo accudiva quotidianamente e che non riusciva più a mettersi in contatto con lui.

Il dramma

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che, dopo aver forzato una finestra, hanno rinvenuto il cadavere del 60enne sul letto. E’ molto probabile che sia stato colto da un malore fulminante. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.