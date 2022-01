Agropoli, via libera a 5 milioni di euro per realizzare un centro polifunzionale

Ancora un importante finanziamento per il Comune di Agropoli. L’Ente, guidato dal sindaco Adamo Coppola, è risultato beneficiario di circa 5 milioni di euro da parte del Governo. Si tratta di risorse destinate a progetti di rigenerazione urbana, per comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti. L’amministrazione comunale nei mesi scorsi aveva deciso di rispondere ad un bando nazionale, candidando il progetto di "Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, mediante un intervento di rigenerazione urbana, con ristrutturazione edilizia di immobili pubblici in via Taverne".

Il restyling

Si procederà, dunque, all’abbattimento e alla ricostruzione con relativo ampliamento dell’immobile comunale che sorge tra via Taverne e viale Lombardia, oggi sede del centro vaccinale, dell’Agropoli Cilento Servizi e di alcune associazioni locali.Una volta completati i lavori, saranno disponibili nuovi spazi che potranno diventare la casa di associazioni, servizi sociali, culturali, educativi e didattici. Il tutto in un’ottica di completa riqualificazione di via Taverne, un’area sottratta al degrado. Qui, negli anni, sono state già realizzate importanti opere pubbliche come il Palazzetto “Andrea Di Concilio”, il cineteatro "Eduardo De Filippo", la Fornace e piazza Mediterraneo. Presto, inoltre, prenderanno il via gli interventi di sistemazione del parco Liborio Bonifacio.