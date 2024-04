Sorpreso a cedere cocaina ad un "cliente": arrestato un 56enne

Un 56enne di Agropoli è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari dell’Arma lo hanno sorpreso mentre cedeva ad un’altra persona una bustina in cellophane contenente cocaina per circa 1.16 grammi.

Il blitz

Inoltre, a seguito della perquisizione dell’auto del 56enne, hanno rivenuto ulteriore stupefacente per circa 258 grammi, ma anche un bilancino di precisone e materiale per il taglio ed il confezionamento. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida.