Commissariato di Polizia ad Agropoli: Coppola a confronto con il Prefetto

Questa mattina il sindaco di Agropoli Adamo Coppola ha avuto un incontro in videocall con il Prefetto di Salerno Francesco Russo per definire ulteriori dettagli sull'istituzione del Commissariato di Polizia di Stato.

Il colloquio

Il primo cittadino ha confermato che l'Amministrazione comunale cederà l'immobile, che verrà costruito ex novo per ospitare gli agenti, in comodato gratuito al Ministero dell'Interno. “Questo atto verrà portato in Consiglio comunale, per la condivisione, ci auguriamo unanime, su tale importante operazione. Per noi la sicurezza è al primo posto!” ribadisce Coppola.