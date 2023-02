Agropoli, il Comune lancia un concorso di idee per la riqualificazione del "waterfront"

Si è tenuta questa mattina, presso l’Aula consiliare “A. Di Filippo” del Comune di Agropoli, la conferenza stampa di presentazione della procedura aperta per il concorso di progettazione in due gradi per la “riqualificazione del waterfront città di Agropoli”. Presenti: il sindaco di Agropoli Roberto Mutalipassi; Emidio Cianciola, assessore alla Visione Territoriale, P.N.R.R., Sviluppo Economico; Gaetano Cerminara funzionario responsabile settori Urbanistica, progetti strategici e P.N.R.R.; Francesco Domenico Moccia, in qualità di coordinatore operativo del concorso e supporto al Rup, già coordinatore gruppo esperti esterni per il PUC.

Gli obiettivi e il costo

Il concorso ha l’obiettivo di riqualificare il fronte mare di Agropoli, in modo che rappresenti una bella e funzionale porta di accesso alla città. Obiettivo del concorso di progettazione è l’acquisizione, dopo l’espletamento del secondo grado, di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, con la conseguente individuazione del soggetto vincitore, a cui affidare le fasi successive della progettazione. Il costo stimato per la realizzazione dell'opera, comprensivo degli oneri della sicurezza, è di 9.092.500 euro, oltre Iva. Il concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con la distribuzione del montepremi, che ammonta complessivamente a 60 mila euro per i primi cinque classificati (36 mila euro per il primo classificato e i restanti distribuiti equamente agli altri partecipanti).

I commenti

“Si tratta - ha affermato il sindaco Mutalipassi - di un importante progetto di restyling completo del lungomare di Agropoli, principale porta di ingresso alla città e biglietto da visita importantissimo. Il concorso di idee mira ad acquisire le migliori idee possibili per poter ottenere un risultato che sia bello esteticamente, oltre che efficiente per migliorare la vivibilità dell’intero contesto. L’attenzione dovrà essere posta nell’immaginare una riqualificazione del sistema degli spazi pubblici e di quello infrastrutturale del traffico e degli accessi alla spiaggia, capaci di fare da volano all’imprenditoria privata nel settore dei servizi al turismo, alla ricettività ed alla ristorazione, al fine di far confluire una domanda turistica che non catalizzi i flussi nei soli mesi estivi”. “L’obiettivo – ha evidenziato l’assessore Cianciola - dovrà essere perseguito attraverso la maggior pedonalizzazione degli spazi, la creazione di un nuovo sistema organico di spazi pubblici che inglobi e armonizzi tutte le funzioni presenti, e la ridefinizione del sistema viario. Insomma si punta a dare un volto nuovo al waterfront della città che dovrà essere accogliente e di richiamo, oltre ad offrire tutti i servizi utili a residenti ed ospiti. E’ un primo passo quello relativo alla progettazione che ovviamente dovrà portare alla concreta realizzazione dell’opera, con fondi che saranno reperiti tramite appositi bandi del PNRR, per i quali prestiamo costante attenzione per poter intercettare le risorse utili per lo sviluppo della città”.

“Abbiamo avviato – ha dichiarato l’architetto Cerminara, che riveste anche il ruolo di Responsabile unico del procedimento – il concorso di idee che sono convinto vedrà la partecipazione di numerosi professionisti. Gli esperti che si cimenteranno in questa, a mio avviso, ambiziosa realizzazione, dovranno essere qualificati in rigenerazione urbana e marketing territoriale, progetto dello spazio pubblico da un punto di vista della qualità dei materiali, sostenibilità economica, facilità di utilizzo e di manutenzione, mitigazione e adattamento delle città ai cambiamenti climatici in corso, mobilità urbana. Nel tempo abbiamo avuto modo di verificare le criticità che presenta l’area del lungomare, ora le capacità e competenze dei partecipanti al concorso dovrà porre in essere soluzioni che possano favorire una sua migliore fruizione, 365 giorni all’anno. La progettazione interesserà il contesto integralmente, quindi infrastrutture per la mobilità, viabilità ordinaria, sottoservizi, opere a verde e arredo urbano. Entro l’estate 2023 avremo la proclamazione del vincitore”. “La riqualificazione del waterfront – ha sottolineato l’architetto Domenico Moccia – va di pari passo con l’altro progetto, già approvato, del nuovo accesso stradale nei pressi della stazione ferroviaria. In questo modo effettivamente il lungomare potrà essere alleggerito dal traffico di attraversamento e interessato da quei cambiamenti che potranno favorire lo sviluppo economico, sociale e commerciale della città, del quale costituisce la porta di ingresso al Cilento e all’area del Montestella”.