Agropoli, danni per il maltempo: i cittadini potranno chiedere il risarcimento

Il Comune di Agropoli ha predisposto una scheda per richiedere il risarcimento dei danni sugli immobili a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del 19 e 22 novembre 2022. La giunta municipale, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha già operato la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale. E proprio in funzione di questa, è in corso la richiesta di finanziamento al Dipartimento Regionale di Protezione Civile delle somme necessarie alla refusione dei danni, nonché all’esecuzione delle opere necessarie alla rimessa in pristino delle infrastrutture danneggiate.

I danni

“Gli eventi dello scorso novembre – afferma il sindaco Roberto Mutalipassi – hanno comportato notevoli danni a privati cittadini e titolari di attività produttive. Al fine di velocizzare le procedure per la richiesta di risarcimento danni, l’ufficio Urbanistica e Protezione Civile ha predisposto un apposito modulo in cui coloro che sono stati danneggiati potranno evidenziare i danni subiti agli immobili e la spesa presunta per il ripristino. Una volta raccolti tutti i dati, verrà formalizzata la richiesta di ristoro agli Enti competenti”.