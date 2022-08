Agropoli, al via i distributori d’acqua potabile microfiltrata nelle scuole

Su proposta dell'assessore comunale all'ambiente Rosa Lampasona, l’amministrazione comunale di Agropoli ha approvato l’atto di indirizzo all'ufficio competente di attivare le procedure utili ad installare distributori di acqua potabile microfiltrata nelle scuole di competenza comunale, vale a dire dalla scuola per l'infanzia fino alla secondaria di primo grado.

Il commento

“Oltre alle case dell'acqua - spiega il sindaco Roberto Antonio Mutalipassi - è un'altra modalità per spingere verso il plastic free. E partire dai giovanissimi discenti è uno dei migliori modi per sensibilizzare sulla riduzione del consumo di plastica. Inoltre, sarà digitalizzato il sistema dei ticket per la refezione scolastica, fino allo scorso anno scolastico attivo ancora in modalità cartacea”.