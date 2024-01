Maltrattava l'ex compagna, divieto di avvicinato per un uomo ad Agropoli

Un uomo, residente ad Agropoli, è stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico per “maltrattamenti contro familiari o conviventi” nei confronti dell’ex compagna. La misura cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Vallo della Lucania su richiesta della Procura, è stata notificata dai carabinieri della locale Stazione. A far partire le indagini la denuncia – querela presentata dalla donna per le continue vessazioni subite.