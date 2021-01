Precipita dal terzo piano: morta una donna ad Agropoli

La tragedia si è consumata in via Filippo Patella. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno tentato invano di rianimarla, e i carabinieri, i quali hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto

Tragedia, oggi, ad Agropoli, dove una donna di 60 anni, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitata dal terzo piano di un’abitazione situata in via Filippo Patella.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno cercato, invano, di rianimalda. In corso le indagini da parte dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Sotto choc familiari e residenti nella zona.