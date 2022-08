Agropoli, divieto di accendere falò sulle spiagge: intensificati i controlli

Dispositivo di controllo dedicato alle spiagge per evitare l’accensione di falò nel periodo 14-16 agosto. Ad annunciarlo il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, che già lo scorso 20 luglio, con apposita ordinanza ha stabilito il divieto di accendere fuochi e falò sugli arenili cittadini.

Il dispositivo

Dal 14 al 16 agosto, si è deciso inoltre che sarà messo in campo un apposito dispositivo di controllo da parte di Carabinieri, Guardia di Finanza, Guardia costiera e Polizia municipale. Le spiagge come la scogliera portuale saranno oggetto di monitoraggio ai fini del rispetto del provvedimento. I trasgressori verranno puniti in base alla violazione accertata. "La sicurezza, oltre che la pulizia e il decoro – afferma il sindaco Roberto Mutalipassi - sono al primo posto. Una scelta doverosa quindi quella messa in campo, guardando a quanto accaduto alcuni anni fa con le spiagge lasciate in condizioni precarie e piene di rifiuti, dopo la notte di Ferragosto".